Kalsdorfs Petar Paric © (c) Richard Purgstaller (Richard Purgstaller)

„Es hätte schlechter aber auch besser laufen können“, sagt Mittelfeldspieler Petar Paric vor allem in Hinblick auf das Unentschieden in Wolfsberg. Auch im dritten Auswärtsspiel der Saison führt die Reise den SC Kalsdorf über die Grenzen der Steiermark. Am Samstag (17 Uhr) sind Paric und Co. in Stadl-Paura zu Gast. Dort kommt es für den 20-Jährigen zu einem besonderen Wiedersehen. Vor seinem Engagement in Kalsdorf kickte Paric jahrelang in der Jugend von Kapfenberg. Der Öblarner wohnte dort in einer Wohngemeinschaft. Unter anderem mit dem Liezener Kenan Iljazovic, der nun als Gegner mit Stadl-Paura auf Paric trifft. „Kenan ist sehr ehrgeizig und probiert immer seinen Sturkopf durchzusetzen. Aber er war auch immer für jeden Spaß zu haben“, sagt Paric.