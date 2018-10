Mit einem 2:1-Auswärtssieg bei den WAC Amateuren hat der GAK den Vorsprung in der Regionalliga auf sieben Punkte erhöhte.

Alexander Rother © Gepa

Der Zehner ist perfekt! Der GAK hat in der Regionalliga den zehnten Saisonsieg gefeiert. Die Rotjacken setzten sich im Auswärtsspiel bei den WAC Amateuren mit 2:1 durch und führen die Tabelle mit sieben Punkten Vorsprung auf Verfolger Gleisdorf, das 5:1 in Völkermarkt gewann, an.