Hat Österreichs Nationalmannschaft zwei Gesichter? Wenn ja, kann das Team von Ralf Rangnick am Sonntag offenlegen, was sich in ihm verbirgt. Einige Faktoren sprechen dafür, dass die ÖFB-Auswahl diesmal nicht ein solches Versteckspiel arrangiert wie am Mittwoch gegen Andorra. Erstens müssen sich die Spieler bei einem Gegner wie Italien nicht gesondert einreden, ´Hurra, heute bin ich motiviert`, zweitens wird vom Anpfiff weg das personell Beste aufgeboten, was Österreich aktuell zu präsentieren imstande ist und drittens werden die Azzurri nicht als Maurerpartie auftreten und schon gar nicht blau machen.