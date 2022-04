Wer hätte gedacht, dass Österreichs Nationalteamkick einen Monat nach dem Aus in der WM-Qualifikation die internationalen Fußballcharts stürmen würde? Wer das in weiten Teilen baufällige Ernst-Happel-Stadion vor Augen hat, dem muss das Engagement von Ralf Rangnick wie ein Anklopfen an die Himmelspforte erscheinen. Für den neuen Teamchef dürfte die altersschwache Arena kein Problem sein, sogar in Old Trafford, wo Rangnick noch bis Ende Mai wirkt, wird schon laut über einen Abriss nachgedacht.