Die neuen Auswärtstrikots des österreichischen Fußball-Nationalteams wurden im ÖFB-Lehrgang in Bad Tatzmannsdorf präsentiert. Farblich heben sie sich von früheren Dressen deutlich ab.

Das neue Auswärtsdress des ÖFB - präsentiert von Marko Arnautovic © GEPA pictures

Mit Spannung wurde die Präsentation des neuen Auswärtstrikots des österreichischen Fußball-Nationalteams erwartet. Als "revolutionär" wurde es angekündigt. Und tatsächlich weicht es von den gewohnt roten, weißen oder schwarzen Farben ab.

Zwar dominiert die Farbe Schwarz im Trikot auch diesmal, allerdings sind die Ärmel mit türkisen und goldenen Elementen versehen. Ebenso strahlen die Hosen und Stutzen in Türkis. "Wir wollten die Geschichte und modernes Design verbinden", sagt Oliver Wegscheider von Puma."

Neues Logo

Zusätzlich gibt es ein neues ÖFB-Logo mit dem Adler auf der Brust. "Wir wollten ein Alleinstellungsmerkmal schaffen. Der Adler wird von vielen Nationen verwendet. Mit dem Commercial-Logo haben wir etwas ins Leben gerufen, was die Historie geprägt hat. Der ÖFB-Schriftzug, der Adler und das Wappen haben Tradition und waren deshalb klar im Fokus. Zehn Flügel hat der Adler deshalb, weil wir so die neun Landesverbände und die Bundesliga repräsentieren sollen", sagt ÖFB-Geschäftsführer Bernhard Neuhold. "Puma steigt zudem zu einem unserer vier Premium-Partner auf."

Im Zuge der Präsentation wurde auch die Verlängerung der Partnerschaft bekannt gegeben. Bislang besteht die Partnerschaft schon 45 Jahre lang. "Das ist definitiv die längste Partnerschaft vonseiten Puma", sagt Justus Scharowsky von Puma.

Die Spieler freuen sich auf die neue Ausrüstung mit der innovativen dryCELL-Technologie. "Das neue Trikot schaut nicht nur sehr gut aus, es fühlt sich auch sehr angenehm an. Vom Design her ist es einmal etwas ganz anderes. Ich freue mich darauf, wenn wir am Samstag im Ernst-Happel-Stadion zum ersten Mal damit auflaufen", sagt Marko Arnautovic.