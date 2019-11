Facebook

© APA/HANS PUNZ

Besser hätten Österreichs Frauen nicht in die EM-Qualifikation starten können. Nach drei Spielen hält die Mannschaft von Trainer Dominik Thalhammer beim Punktemaximum, heute (17.55 Uhr) soll gegen Kasachstan in der Südstadt der vierte Erfolg – es wäre der siebente Pflichtspiel-Sieg in Serie – eingefahren werden. „Es wird aber ein schwieriges Spiel“, sagt Nicole Billa. Die Angreiferin des Nationalteams hält bei zwei Toren in drei Qualifikationsspielen, traf zuletzt auch gegen Nordmazedonien. „Ich erwarte ein ähnliches Spiel wie zuletzt. Wahrscheinlich wollen sie unseren Spielrhythmus stören. Da müssen wir Geduld beweisen und an uns glauben.“