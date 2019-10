Marko Arnautovic"Am 16. November machen wir es klar"

Marko Arnautovic konnte verletzungsbedingt gegen Slowenien nicht spielen. Er weiß aber, was die Nationalmannschaft am 16. November im Heimspiel gegen Nordmazedonien machen wird.

Marko Arnautovic © GEPA pictures

Die zweite EM-Teilnahme in Folge ist für das österreichische Fußball-Nationalteam zum Greifen nahe. Ein Punkt aus den beiden abschließenden Gruppe-G-Spielen im November gegen Nordmazedonien und Lettland reicht der ÖFB-Auswahl zum Glück. "Die Ausgangsposition ist besser, viel besser", sagte Teamchef Franco Foda nach dem 1:0 in Slowenien. "Aber den Sack müssen wir noch zu machen." Marko Arnautovic ist in seiner Aussage weniger zurückhaltend:

Gemeinsam gefightet, gemeinsam gesiegt, gemeinsam gefeiert! #GemeinsamÖsterreich



Übrigens: Marko hat euch etwas zu sagen! 😎



▶️ Tickets unter https://t.co/b4zH3JDbqG pic.twitter.com/CP3hbeznAM — ÖFB - oefb.at (@oefb1904) October 14, 2019

Die Noten der Österreicher: