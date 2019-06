Facebook

Teamchef Franco Foda spricht über das Spiel Österreichs gegen Slowenien © GEPA pictures

Das österreichische Fußball-Nationalteam hat im dritten Anlauf in der laufenden EM-Qualifikation den ersten Sieg eingefahren. Die Österreicher setzten sich am Freitagabend in Klagenfurt gegen Slowenien mit 1:0 (0:0) durch. Den entscheidenden Treffer erzielte der kurz zuvor eingewechselte Kärntner Guido Burgstaller in der 74. Minute.