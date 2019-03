In der EM-Qualifikation musste Österreich zum Auftakt in Wien ein 0:1 gegen Polen hinnehmen. Die Niederlage schmerzte - weil man eine gute Leistung geboten hatte.

Enttäuscht: Marc Janko und Julian Baumgartlinger (von links) © GEPA pictures

Es war die Enttäuschung, die den Österreichern ins Gesicht gezeichnet war, und sie brachten diese auch unmissverständlich zum Ausdruck. Der Schmerz einer Niederlage, im Bewusstsein, eine gute Leistung geboten zu haben, kennzeichnete die kollektive Stimmungslage. „Die Niederlage ist extrem bitter. Die Leistung war über weite Strecken gut, wir hatten über die 90 Minuten die besseren Tormöglichkeiten, eigentlich hätten wir uns mindestens ein Remis verdient“, meinte nach dem 0:1 gegen Polen Teamchef Franco Foda, der vor allem an den ersten 25 Minuten großen Gefallen gefunden hatte.

Er musste aber mit der mangelnden Chancenauswertung hadern: „Wir hatten am Schluss noch diese zwei Riesenmöglichkeiten.“ Eine davon betraf den eingewechselten Marc Janko, der den Kopfball aus kurzer Distanz neben das Tor gesetzt hatte. Der Stürmer-Veteran war zerknirscht. „Es gibt keine Ausreden, den muss ich machen. Ich bin nicht hinter den Ball gekommen, das ist mein Fehler“, gab der 35-Jährige unumwunden zu, „die Polen wissen aber nicht, warum sie gewonnen haben.“ Foda wagte bereits einen Blick in die Zukunft: „Auf diese Leistung können wir aufbauen. Wenn wir sie in Israel wieder abrufen, werden wir dort punkten.“ Man sehe jedenfalls keine Veranlassung, den Kopf allzu tief hängen zu lassen. „Wir haben die Nations League auch mit einer Niederlage begonnen und dann sieben Punkte geholt“, sagte der Teamchef.

Auch Julian Baumgartlinger meinte, dass es keiner großen Änderungen bedürfe. „Wir haben ein System, das funktioniert. Nach vorne haben wir sehr viel Dynamik entwickelt, im letzten Drittel hat es nicht so funktioniert“, sagte der Kapitän, der auch den Mangel an Gefährlichkeit bei den zahlreichen Standardsituationen erwähnte. Österreich - Polen: Die Noten

Äußerst niedergeschlagen zeigte sich auch Marko Arnautovic ob der Ungerechtigkeit des Ergebnisses. „Es tut schon sehr weh, wenn man ein Spiel so dominiert und trotzdem verliert“, erklärte der West-Ham-Legionär. „Es ist im Fußball oft so, ein Fehler und du wirst bestraft, das war heute der Fall. Wir haben sehr unverdient verloren.“ Man habe genug Chancen gehabt, aber immer sei eine Fußspitze dazwischen gekommen.

Torhüter Heinz Lindner schlug in dieselbe Kerbe. „Einen Punkt hätten wir uns mindestens verdient.“ Beim Tor sei ihm die Sicht verstellt gewesen. „Ich hab den Ball sehr spät gesehen und nur mit einem Reflex die Hände hoch gerissen – ich hab ihn erwischt, aber ich habe es nicht mehr geschafft, ihn aus der Gefahrenzone zu bringen.“ Der einzig zulässige Vorwurf sei jener, die ausreichend vorhandenen Chancen nicht genützt zu haben, meinte Lindner.