Polen gewann zum Auftakt der EM-Qualifikation gegen Österreich mit 1:0. Österreich begann stark, ließ mit Fortdauer des Spiels aber nach. Marc Janko vergab in den Schlussminuten die beste Chance auf den Ausgleich.

Da klingelte es: Piatek (23) erzielte das Goldtor © APA/AFP/JOE KLAMAR

Der Liveticker zum Nachlesen

Österreich musste im ersten Spiel der Qualifikation zur EM 2020 eine Niederlage einstecken. Polen siegte in Wien dank des Treffers von Krzysztof Piatek 1:0.

Für die rot-weiß-rote Elf begann das Spiel dabei vielversprechend. Marcel Sabitzer hat sich als erster ÖFB-Teamspieler bei Polen-Torhüter Wojciech Szczesny vorgestellt, den Schuss des Leipzig-Legionärs konnte der Pole aber parieren (8.). Die Chance war etwas wie ein Weckruf für die österreichische Auswahl, die phasenweise zeigte, wozu sie fähig ist. Etwa in Minute 13, als die rot-weiß-rote Achse auf dem rechten Flügel, über die zu diesem Zeitpunkt fast alle Angriffe liefen, aufzeigte: Valentino Lazaro ließ das Leder elegant zu Stefan Lainer durch, Marko Arnautovic konnte den Schuss nach Lainers Hereingabe aber nicht platzieren. Österreich war dominant und Heinz Lindner lange arbeitslos, bis er einen Schuss von Kamil Grosicki heldenhaft parierte (27.).

Die Hälfte zwei war lange eine chancearme, doch Polen wurde immer gefährlicher. Abermals war Grosicki in einem Konter am Ball, als Florian Grillitsch im letzten Moment dazwischenging - der von den Gästen geforderte Elferpfiff war ausgeblieben (65.). In Minute 68 schlug Polen dann zu: Österreich verteidigte eine Ecke nicht gut, nach einer Parade von Lindner landete der Ball bei Krzysztof Piatek, der nur mit dem Kopf nicken musste.

Joker Janko vergab Riesenchance

Österreich musste handeln, Chancen gab es aber auf der anderen Seite: Piatek konnte alleine vor Lindner sogar noch auf 2:0 erhöhen, scheiterte aber (74.). Mit dem Rücken zur Wand hatte das Team von Franco Foda nur noch zwei Chancen - und zwar Riesenchancen: Joker Marc Janko köpfte aus aussichtsreicher Position am Tor vorbei (88.), dann scheiterte David Alaba mit einem Schuss an Szczesny (93.).