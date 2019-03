Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© APA/HERBERT NEUBAUER

Sie starten am Donnerstag gegen Polen in Ihre erste EM-Qualifikation. Inwiefern haben Sie dem Team in den Test- und Nations-League-Spielen all Ihre Vorstellungen einimpfen können?

FRANCO FODA: Wir wollten flexibler und variabler spielen. Das haben wir den Spielern vermittelt. Mechanismen und Automatismen sind verinnerlicht. Wir haben uns zwei bis drei Systeme erarbeitet, aber die taktische Ausrichtung ist immer die gleiche. Wir wollen selbst aktiv sein, nach Ballverlust schnell auf Defensive umschalten, ins Gegenpressing kommen, den Gegner früh anlaufen und nach Ballgewinn schnell nach vorne spielen. Aber wenn es notwendig ist, wollen wir uns auch mal tief und kompakt in der eigenen Hälfte zurückziehen und auf Kontersituationen lauern.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.