Das war der Gipfel des schwarzen Länderspiel-Jahres für Deutschland: Weil Polen in Portugal ein 1:1 erreichte, ist die DFB-Elf bei der Auslosung für die EM-Qualifikationsendrunde nur noch in Topf 2.

Er schoss Deutschland in Topf 2: Arkadius Milik traf für Polen in Portugal © AP

Den Deutschen bleibt rein fußballerisch in diesem Jahr auch wirklich nichts erspart: Dem schlechten Abschneiden bei der WM und dem Abstieg aus der Liga A in der Nations League folgte am letzten Tag der neuen Liga der nächste Tiefschlag. Weil Polen sich in Portugal ein 1:1-Unentschieden erkämpfte und damit Deutschland in der Gesamttabelle überholte, rutscht die Elf von Joachim Löw auch noch aus dem ersten Lostopf für die Auslosung zur EM-Qualifikation für die Endrunde 2020.

Positiver Nebeneffekt: Weil die Deutschen damit mit Österreich im selben Topf sind, kann die Foda-Elf damit nicht auf Deutschland treffen. Möglich machte dies Polen: Weil Arkadius Milik in Portugal aus einem Elfer gegen das Heimteam zum 1:1-Ausgleich (Silva hatte per Kopf zur Führung getroffen) traf, zogen die Polen eben an Deutschland vorbei.

Israel scheitert am Aufstieg

Nichts mit dem Aufstieg wurde es auch für Andreas Herzog: Österreichs Rekord-Internationaler verlor als Teamchef mit der israelischen Nationalmannschaft in Schottland mit 2:3 (1:2) und wurde damit in der Tabelle von den Schotten überholt. "Sargnagel" für die Israelis wurde James Forrest (Celtic) der alle drei Treffer für die Schotten erzielte. Salzburg-Torjäger Munas Dabbur blieb ohne Torerfolg.

Nach den letzten Spielen der Premieren-Auflage der Nations League steht auch fest, dass Österreich diese auf dem 18. Platz beendet hat. Damit hat das ÖFB-Team gute Chancen, ins Play-off der Liga B einzuziehen, in dem ein Ticket für die europaweite EM-Endrunde 2020 ausgespielt wird. Für die reguläre EM-Qualifikation wird Österreich bei der Auslosung am 2. Dezember aus Topf zwei gezogen.

Die Auswahl von Franco Foda war dank des abschließenden Siegs am Sonntag in Nordirland der zweitbeste Gruppenzweite der Liga B. Falls sich zwei der Gruppensieger der Liga B (Bosnien-Herzegowina, Dänemark, Ukraine, Schweden) oder der beste Gruppenzweite Russland über die EM-Qualifikation ein Ticket für die Endrunde holen, rutscht Österreich daher ins Play-off nach. Das ÖFB-Team erhält auch einen Play-off-Platz, falls mindestens zehn der zwölf Nationen der Liga A die direkte EM-Qualifikation schaffen. Im Play-off, das als Vier-Nationen-Turnier im März 2020 gespielt wird, wird ein weiterer Platz in der EM-Endrunde vergeben.

In der regulären EM-Qualifikation, die zwischen 21. März und 19. November 2019 in zehn Gruppen zu fünf oder sechs Mannschaften ausgetragen wird, qualifizieren sich 20 Teams für die Endrunde. Österreich hat sich dank Platz zwei in der Nations-League-Gruppe B3 einen Platz in Topf zwei der Auslosung gesichert.