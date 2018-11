Facebook

© GEPA pictures

Xaver Schlager und Valentino Lazaro haben Österreichs A-Team am Sonntag mit ihren Toren zum 2:1-Erfolg in Nordirland verholfen. Dabei handelt es sich um ein Duo, das auch noch für das U21-Nationalteam spielberechtigt wäre. Bei aller Wertschätzung für die beiden hat der Jahrgang auch ohne sie so einiges zu bieten. Das unterstrich auch der 1:0-Auswärtssieg in Saloniki, der als perfekte Basis gilt, um heute (19 Uhr, NV-Arena St. Pölten) im Play-off-Rückspiel gegen Griechenland die Qualifikation für die EM-Endrunde 2019 zu schaffen – erstmals in der österreichischen Geschichte.

