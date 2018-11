Facebook

© GEPA pictures

Die Nachnominierung von Marc Janko für den an Adduktorenproblemen laborierenden Guido Burgstaller war für Teamchef Franco Foda ein logischer Schritt. "Es ist gut, wenn man so jemanden in der Hinterhand hat", sagte der Coach am Mittwochabend kurz vor Beginn des Abschlusstrainings. "Marc hat viel Erfahrung und Präsenz und wird dem Team guttun."

Janko bekam schon nach dem Dänemark-Match im Oktober von Foda die Anweisung, für die Zeit des November-Lehrgangs keinen Urlaub einzuplanen. "Es zeugt von Charakter, dass er kurzfristig bereit ist, zur Mannschaft zu kommen", erklärte der Deutsche.

Der 35-jährige Goalgetter wird abgesehen vom Aktivieren am Donnerstagvormittag nur zwei Einheiten mit der ÖFB-Auswahl absolvieren - jene am Freitag nach dem Duell mit Bosnien-Herzegowina sowie das Abschlusstraining am Samstag in Belfast vor dem Nordirland-Match.

Burgstaller hingegen musste das Teamcamp verlassen. "Er hatte in den letzten Wochen immer wieder Probleme im Adduktorenbereich. Trotzdem ist er angereist und hat es versucht, aber es gab leider keine Besserung", erzählte Foda.