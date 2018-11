Michael Gregoritsch und Valentino Lazaro wurden beim GAK ausgebildet. Die beiden Steirer freuen sich über den Erfolgslauf der Rotjacken und trauen den Rotjacken auch in der nahen Zukunft noch viel zu.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

SOCCER - FIFA World Cup 2018 quali, preview © (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Das ÖFB-Nationalteam bereitet sich derzeit in Wien auf die bevorstehenden Nations-League-Duelle gegen Bosnien (Donnerstag in Wien) und Nordirland (Sonntag in Belfast) vor.

Ein Duo nutzte dabei die Gelegenheit, um über jenen Verein zu sprechen, bei dem es das Fußballspielen gelernt hat. Und zwar handelt es sich um Michael Gregoritsch und Valentino Lazaro.

Die Grundausbildung gab es für die beiden Steirer beim GAK. Und die Rotjacken sorgten zuletzt mit fünf Meistertiteln in Serie sowie dem Herbstmeistertitel und dem Einzug ins Viertelfinale des ÖFB-Cups für Furore.

Lazaro, der mit Hertha BSC auf der Erfolgsspur ist, ist überwältigt: "Das, was der GAK derzeit leistet, ist echt cool. Vor allem der Einzug ins Cup-Viertelfinale ist wirklich geil. So kann es gerne weitergehen", sagt der 22-Jährige. "Sobald es bei uns ruhiger wird, will ich unbedingt wieder einmal ein GAK-Spiel anschauen gehen."

Mit vollem Stadion zur Cupsensation?

Ins selbe Horn bläst Gregoritsch. "Ich verfolge den GAK permanent, weil es ja der Verein ist, bei dem ich aufgewachsen bin. Es ist wirklich etwas Schönes, was da auf die Beine gestellt wird", meint der 24-Jährige, der auch mit einem Augenzwinkern anmerkt: "Sie haben ja auch einen guten Stürmer." Und meint damit seinen "guten Freund" Alexander Rother.

Bitter nahm Gregoritsch den verletzungsbedingten Ausfall von Dieter Elsneg zur Kenntnis: "Das ist wirklich schade, aber der GAK hat dennoch eine gute Mannschaft. Ich hoffe, dass sie auch so aufsteigen werden."

Und wie sieht die Ausgangslage für das Cup-Duell GAK gegen Austria Wien aus? "Hoffentlich ist das Stadion voll. Denn ich bin mir sicher, dass der GAK da eine Chance auf den Aufstieg hat. Das sollte sich keiner entgehen lassen", sagt Gregoritsch.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.