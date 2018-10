Österreichs U21 trifft im Play-Off um die EM-Teilnahme am 16. und 20. November auf Griechenland. Das Hinspiel findet in Saloniki statt, das Rückspiel dann in St. Pölten. Zwei Tickets für die EM sind noch zu haben.

© GEPA pictures

Das U21-Nationalteam trifft im Playoff der UEFA U21-EURO 2019 auf Griechenland. Das zweite Duell um ein EM-Ticket bestreiten Portugal und Polen. Das ergab die Auslosung am Freitag im UEFA-Sitz in Nyon.

Die Mannschaft von Teamchef Werner Gregoritsch spielt am 16. November zuerst auswärts in Saloniki, das Rückspiel steigt am 20. November in St. Pölten. "Griechenland ist ein Gegner, der sich mit uns auf Augenhöhe befindet. Die Ausgangslage bei beiden Teams ist ähnlich. Es wird schwer, Griechenland hat eine gute Mannschaft, die in der Gruppenphase nur auswärts gegen Gruppensieger Kroatien verloren hat. Wenn wir so auftreten wie gegen Serbien und Russland, haben wir Chancen, es zu schaffen. Wir freuen uns auf die Aufgabe", meinte Werner Gregoritsch in einer ersten Reaktion in Nyon.

Zwei Plätze für die Zweitplatzierten

Österreich hat die Gruppenphase der EM-Qualifikation mit 22 Punkten in der Tabelle hinter Serbien (26) auf Platz zwei beendet. Die neun Gruppensieger qualifizierten sich neben Gastgeber Italien direkt für die Endrunde, während die vier besten Zweitplatzierten, darunter Österreich, im Playoff die übrigen zwei Plätze ausspielen.



Bereits fix qualifiziert sind:

Titelverteidiger Deutschland

Spanien

Frankreich

England

Serbien

Kroatien

Belgien

Dänemark

Rumänien

Gastgeber Italien.



Die UEFA U21-EM 2019 wird von 16. bis 30. Juni 2019 in Italien und San Marino ausgetragen.