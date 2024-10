Vor zehn Monaten hat sich David Alaba das Kreuzband im linken Knie gerissen. Seitdem arbeitet der Fußballstar akribisch an seinem Comeback. Doch stimmen die Berichte spanischer Medien, wird der Wiener frühestens 2025 in die Mannschaft von Real Madrid zurückkehren. Wenn er überhaupt noch einmal spielen kann. So spricht etwa der spanische Journalist Edu Pidal sogar von einem vorzeitigen Karriereende Alabas.

Grund für diese düsteren Aussichten: „Der Knorpel hat abgebaut, was dazu führt, dass die Knochen im Knie aufeinander reiben und er große Schmerzen hat. Es besteht die Sorge, dass David Alaba gar nicht mehr zum Fußball zurückkehren kann“, glaubt Pidal zu wissen. Laut der Zeitung „As“ seien neben dem Kreuzband auch Sehnen und der Meniskus arg in Mitleidenschaft gezogen..

Alaba selbst zeigte sich zuletzt kämpferisch, postete Trainingsbilder. „Der Weg zurück ist jeden Schritt wert“, schrieb er dazu. Und bei der letztwöchigen Sportgala in Wien erklärte der 32-Jährige: „Mein Ziel ist es, so schnell wie möglich wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe mir kein Zeitlimit gesetzt, dass es einen Monat früher oder später ist. Ich will bei 100 Prozent zurückkommen. Und es wird auch von Woche zu Woche besser.“