Slowenien hat in der Österreich-Gruppe der Fußball-Nations-League einen Favoritensieg in Kasachstan eingefahren. Jan Mlakar traf am Sonntag in Almaty in der 55. Minute entscheidend zum 1:0-(0:0)-Auswärtserfolg der Slowenen. Die Mannschaft von Trainer Matjaz Kek setzte sich in der Tabelle damit vorerst an Österreich vorbei auf Rang zwei hinter Norwegen.

Kasachstan gelang es, die erste Halbzeit ausgeglichen zu gestalten und verzeichnete durch Amat Aimbetov einen Schuss an die Lattenoberkante (17.). Nach Seitenwechsel legten die Gäste aber vor. Mlakar richtete sich an der Strafraumgrenze den Ball zurecht und zog unter die Latte ab.

Stangenschuss von Sesko

Der in der Nations League bei vier Toren haltende Benjamin Sesko verpasste die Vorentscheidung, Sloweniens Starstürmer traf nur die Stange (63.). Den Vorsprung verteidigte die Kek-Elf dann ohne Probleme über die Zeit. Die Sturm-Profis Tomi Horvat und Jon Gorenc Stankovic fehlten bei Slowenien aufgrund von Verletzungen.

In der fünften Runde am 14. November treffen die Slowenen zu Hause auf Norwegen, ehe zum Abschluss drei Tage später das Auswärtsspiel in Österreich ansteht.