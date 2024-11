Ungebremste Emotionen sind beim Karawanken-Derby keine Seltenheit. Bei Ferlach gegen SAK (2:1) ging es nicht nur im Spiel zur Sache (sieben Gelbe und einmal Gelb-Rot bzw. sechs Gelbe plus einmal Gelb-Rot). Die erregten Gemüter wollten sich nach Schlusspfiff nicht beruhigen. Ein mittlerweile gelöschtes Facebook-Posting von einem SAK-Spieler sorgt für helle Aufregung. Demnach soll ein Ferlacher einen Kontrahenten rassistisch beschimpft haben. Ferlach-Obmann Armin Deonic, derzeit in der Türkei, sah per Stream zu: „Natürlich konnte ich von dort aus nichts hören. Ich setzte mich mit dem Spieler in Verbindung, der mir versicherte, dass die Aussage so nicht gefallen sei.“ Er wolle den Kontakt zu SAK-Präsidenten Marko Wieser suchen.