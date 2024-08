Ein Blitz schlug bereits nach wenigen Sekunden in der Donau-Arena ein. Genauer gesagt im Kasten von Keeper Aljaz Cotman, als KAC-Torjäger Mihret Topcagic trotz Trainingsrückstand für die frühe 1:0-Führung der Gäste sorgte. Die aufgetürmten Gewitterwolken sollten sich erst später entladen. Zuvor blieben die Athletiker am Drücker, dirigierten das Geschehen in St. Ruprecht. Und so legte der KAC nach: „Wir waren gut im Spielaufbau, konnten schließlich zwei Torhüter-Fehler eiskalt ausnützen“, meinte Trainer Rudi Perz, den ganz besonders freute, dass neben Topcagic auch Sturmkollege Jakob Orgonyi einnetzte. In der 42. Minute schickte der souveräne Schiedsrichter Jürgen Fischer in einer nie hektisch aufkommenden Partie beide Mannschaften in die Kabine. Blitze zuckten, Donner grollten bedrohlich über Klagenfurt.