Hermann Schützenhöfer © APA/ERWIN SCHERIAU

„Ich gratuliere den Hartbergern zu dieser wirklich beeindruckenden sportlichen Leistung! Diese ist das Ergebnis unbändigen steirischen Einsatz- und Leistungswillens. Man muss erst einmal in einer langen Meisterschaft über 36 Runden Vereine die weitaus mehr Budget und andere Möglichkeiten haben, wie die SV Ried, hinter sich lassen."

Steiermarks Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer ist voll des Lobes für den TSV Hartberg und hofft, dass die Oststeirer doch noch die Lizenz für die Bundesliga erhalten werden: "Als steirischer Landeshauptmann, aber vo r allem als Fußball-Fan, erwarte ich mir eine faire Verhandlung und ich hoffe, dass die Bundesliga bzw. ihr Ständiges Neutrales Schiedsgericht die hervorragenden Leistungen und die großen Bemühungen des Vereins, der Gemeinde und der Bevölkerung anerkennt und dem TSV Hartberg die Lizenz zur Teilnahme der tipico-Bundesliga erteilt. Es wäre sehr schade, wenn ein formaljuristischer Aspekt und nicht die sportliche Leistung über eine gesamte Saison hinweg, über die Ligazugehörigkeit entscheidet“, so Schützenhöfer.

Hartberg, das im Kampf um die Lizenz am Montag ankündigte, das Ständige Neutrale Schiedsgericht anzurufen, hat den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga - zumindest rein sportlich - perfektgemacht. Mit nunmehr 65 Punkten ist Sensationsaufsteiger Hartberg nicht mehr von Platz zwei zu verdrängen, der einen Fixplatz in der auf 12 Teams aufstockten Bundesligasaison 2017/18 bringt.

Die endgültige Lizenzentscheidung in der Causa Hartberg muss bis 28. Mai fallen. Sollten die Steirer die Berechtigung auch vom Ständigen Neutralen Schiedsgericht nicht erhalten, würde die Relegation entfallen, St. Pölten in der Bundesliga bleiben.