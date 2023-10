Der DSV Leoben, er steckte nach einem furiosen Saisonstart in Liga zwei über Wochen hinweg in der Sackgasse. Fünf Niederlagen in Folge, Trainerwechsel inklusive, sorgten für getrübte Stimmung am „Monte Schlacko“. „Da hat es ein paar Abstimmungsprobleme innerhalb der Mannschaft gegeben“, sagt Rene Poms. Der Steirer übernahm das Trainerzepter von Carsten Jancker und führte das Team aus der Ergebniskrise. „Du musst einfach positiv bleiben, auch viel Mentalitätsarbeit leisten und den Glauben daran haben, dass ein Erfolgserlebnis kommt“, sagt der 48-Jährige.