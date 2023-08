Der Leistungsnachweis von Carsten Jancker kann sich sehen lassen. Innerhalb von zwei Jahren sprang der DSV Leoben von der steirischen Landesliga in die 2. Bundesliga. Doch nur wenige Wochen nach dem Einstieg in die zweithöchste österreichische Fußballklasse war die „Mission 2028“ – bis da wollen die Leobener in der 1. Liga spielen – für Carsten Jancker zu Ende. Der Erfolgstrainer muss gehen, nach drei Siegen und zuletzt zwei Niederlagen kam das Aus.