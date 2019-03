Facebook

Die Lafnitz-Spieler freueten sich zu Recht © GEPA pictures

Lafnitz hat es geschafft: Mit dem 2:0-Erfolg über die Young Violets haben die Oststeirer den ersten Sieg im Frühjahr gefeiert. Nach einer starken ersten Hälfte der Hausherren – die torlos blieb – brachte Trainer Ferdinand Feldhofer Michael Tieber ins Spiel. Nach einem Eckball sorgte der Einwechselspieler für das 1:0, den zweiten Treffer bereitete der Offensivspieler vor. „Es ist wichtig, dass in dieser schwierigen Phase das ganze Team vom Obmann bis zum Zeugwart noch enger zusammengerückt ist“, sagt Feldhofer. Joker Tieber meinte: „Es freut mich, dass ich zum ersten Erfolg beigetragen habe.“

Einen bitteren Abend erlebte Kapfenberg, das gegen Liefering auf die Siegerstraße zurückkehren wollte. Dabei starteten die „Falken“ optimal in die Partie, gaben spielfreudig den Ton an und fanden durch Sencar, Heric und Puschl tolle Möglichkeiten vor. Liefering war lange nur durch Standards gefährlich, ging so aber in Führung. Der KSV drückte danach auf den Ausgleich, kassierte jedoch noch zwei Treffer. „Wenn du die Chancen nicht machst und solche Tore bekommst, tut das weh“, sagte KSV-Trainer Kurt Russ.