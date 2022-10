"Kein Thema", war die Fünferkette für die 2. Liga nach dem Cup-Fight gegen Sturm am Mittwoch noch gewesen. Wider Erwarten setzte GAK-Trainer Gernot Messner zur Sonntags-Matinee gegen die Vienna dann doch wieder auf das im Derby gut funktionierende System, ließ einmal mehr mit Solospitze - Levan Eloshvili ersetzte David Peham - agieren. Doch nach nur einer halben Stunde war das Thema Fünferkette schon wieder keines mehr.

Bis auf gute Anfangsminuten brachten die Rotjacken auf dem Feld kaum Zusammenhängendes zusammen, auf der Gegenseite scheiterte Nils Zatl mit einer Direktabnahme aus fünf Metern am glänzend parierenden Jakob Meierhofer (21.). Früh schickte Messner gleich fünf Akteure zum Aufwärmen und stellte nach 30 Minuten doch wieder auf das bewährte 4-4-2 mit Raute um, stellte Marco Gantschnig, der nach Schulterverletzung sein Comeback feierte und den erkrankten Paul Koller ersetzte, auf die Rechtsverteidigerposition und beorderte Benjamin Rosenberger in die Raute und Thomas Schiestl in den Sturm.

Zur Pause mussten die beiden Letzteren ebenso in der Kabine bleiben wie Eloshvili, Markus Rusek, Paolo Jager und Peham kamen ins Spiel. Besser wurde es spielerisch dadurch zwar nicht, nach zuletzt fünf Spielen ohne Sieg konnte der GAK aber immerhin wieder einmal als Sieger vom Platz gehen. Ein Peham-Tor nach einem Flugkopfball wurde zunächst noch aufgrund einer knappen Abseitsentscheidung aberkannt (73.), Rusek erlöste die Rotjacken aber schließlich (77.). Der Aufsteiger konnte einen Liendl-Freistoß nicht ausreichend klären und Rusek hämmerte den Ball zum 1:0 ins Tor.

Durch den Sieg wahrt der GAK den Anschluss an die Spitze und rückt bis auf einen Zähler an die viertplatzierte Vienna auf. Zugutehalten muss man dem GAK trotz der dürftigen Leistung zudem, in den letzten fünf Spielen nur drei Gegentreffer kassiert zu haben.