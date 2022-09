Nach zuletzt drei sieglosen Spielen in Folge konnte Lafnitz Aufsteiger Vienna im siebenten Saisonspiel in der 2. Liga die erste Niederlage zusetzen. Matchwinner für die Oststeirer war Jurica Poldrugac, der die Lafnitzer bereits in der ersten Hälfte mit einem Doppelpack (20., 36.) auf die Siegerstraße brachte. Im zweiten Durchgang gab sich die Lafnitzer Defensive keine Blöße, ließ keine guten Möglichkeiten der Vienna zu. Für die Entscheidung sorgte Stefan Umjenovic per Foulelfmeter, Noah Steiner brachte zuvor den eingewechselten Christoph Halper zu Fall und sah zudem Rot (88.).

„Das toll herausgespielte 1:0 hat der Mannschaft Auftrieb und Selbstvertrauen gegeben“, sagte Trainer Philipp Semlic. „Letztlich waren die Leidenschaft und das Herz, das die Mannschaft gezeigt hat, für den Sieg entscheidend.“

Sturm II hat am Samstag um 20 Uhr in Gleisdorf die Young Violets zu Gast. Die Grazer könnten mit einem Sieg wieder die beste Zweitliga-Mannschaft in der Steiermark werden.

Bevor der GAK am Sonntag (12.30 Uhr) auswärts in Kapfenberg antritt, feiern die Rotjacken im Trainingszentrum Weinzödl groß das 120-jährige Vereinsjubiläum. Ab 9 Uhr gibt es am Samstag durchgehend Programm, unter anderem ein Fangruppenturnier, das Match der GAK Frauen gegen Straßgang (15.30 Uhr), jenes der Amateure gegen Hitzendorf (19 Uhr) und ganz viel Musik, Interviews und Gespräche. Alle Infos unter grazerak.at.