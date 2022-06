Michael Liendl hat mittlerweile ins Vorbereitungstraining beim GAK „reingeschnuppert“. Soll heißen: Der Heimkehrer spulte bereits drei Trainingseinheiten mit den Grazern ab und sagt danach schmunzelnd: „Ja, der eine oder andere Muskel zuckt dann doch mehr als üblich. Jeder Trainer hat unterschiedliche Vorgehensweisen und Ideen, aber den Fußball kann und will eh keiner neu erfinden.“ Aktuell befinden sich die Grazer im Hotel Stoisser in Loipersdorf auf Trainingslager. Bis Samstag schwitzen die Rotjacken, um sich bestmöglich auf die neue Saison vorzubereiten. „Was ich in der kurzen Zeit gesehen habe, denke ich, dass wir eine gute Qualität in der Mannschaft haben“, sagt Liendl.

Der 36-Jährige wiederholt immer wieder, dass er mit dem GAK „nicht nochmals Siebenter oder gar auf einem schlechteren Platz landen will“. Er ist zu „seinem“ Klub heimgekehrt, „um vorne mitzuspielen. Wir dürfen vom Aufstieg und vom Meistertitel sprechen, ganz klar. Aber wir alle müssen so realistisch sein, dass dieses Vorhaben auch andere Klubs haben. Wir haben nicht die ganz große Erfahrung in der Mannschaft, sondern eine gute junge Truppe. Daher sollten wir uns nicht gleich von Beginn an unter Druck setzen“, sagt Liendl.

Landesligist Voitsberg und Neo-Oberliga-Klub Tillmitsch hätten auch Interesse an Liendl gehabt, hieß es. Liendl bestätigt ein Telefonat mit „Suppi“, Gernot Suppan, der bei den Weststeirern spielt. „Und von Tillmitsch hat sich keiner gemeldet“, sagt der Grazer. Den Posten des Sportdirektors beim Wolfsberger AC hat er dankend abgelehnt. „Grundsätzlich war es ein sehr lukratives und attraktives Angebot von Dietmar Riegler. Aber solange ich noch Spaß am Fußball habe, will ich kicken“, erklärt Liendl.

Mit einem Engagement im Ausland ist es aus zweierlei Gründen nichts geworden. Zum einen, weil solch ein Transfer mehr Zeit in Anspruch genommen hätte und zum anderen, weil Liendl die Entscheidung mit seiner Frau und seinen zwei Söhnen trifft. „Die Kinder aus der Schule rauszureißen, wäre nicht ideal gewesen“, erklärt er. Das Engagement beim GAK hat noch einen Vorteil. Die Zeit des Pendelns ist vorbei. „Das Fahren hat mir nie viel ausgemacht, aber es ist ein angenehmer Nebeneffekt“, sagt er. Und dass er mit der Trikotnummer 10 spielen wird, versteht sich von selbst. „Jedem ist klar, dass dies meine bevorzugte Nummer ist. Aber wenn es nicht geklappt hätte, wäre es auch kein Beinbruch gewesen.“ Im Vertrag hatte er sich die Nummer nicht sicher lassen. Den GAK-Fans reicht es ohnehin, wenn Liendl wie eine gute „10“ spielt.

Auch, wenn es erst wenige Trainingseinheiten waren, Liendl hat bereits die Chefrolle übernommen. „Bei einem Spieler mit seinem Können und seiner Erfahrung ist klar, dass er der Chef ist“, ist Sportdirektor Dieter Elsneg schon jetzt zufrieden mit seinem Neuzugang. „Viele Spieler können bei ihm sehen, wie er Situationen auf dem Platz löst. Das ist ein ungeheurer Lerneffekt.“