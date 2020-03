Die Fans des GAK sind via Social Media und SMS erreichbar und erledigen Hilfsarbeiten.

Die Sturm-Fans haben mit einem Transparent für Aufmerksamkeit und positives Feedback gesorgt - außerdem hat der Verein "Schwoaze Helfen" dazu aufgerufen, Kranken und Älteren in der Krisenzeit unter die Arme zu greifen.

Die Kurve des GAK geht noch einen Schritt weiter: Die Fangruppen organisieren, wie die Mannschaft der Kapfenberg Bulls, selbst eine Hilfsmannschaft. Via Social Media oder per SMS an die Nummer 08282-709923419 kann Hilfe angefordert werden.