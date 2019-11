Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Alles hat bereits nach einem Sieg für den GAK ausgeschaut - es wäre der erste nach sieben sieglosen Spielen gewesen. Aber auch in Steyr muss sich die Elf von David Preiß mit einem Punkt begnügen. Okan Yilmaz traf für die Oberösterreicher in der 93. Minute. Gerald Nutz hatte den GAK davor zwei Mal in Führung gebracht. Torhüter Christoph Weissenbacher, der Patrick Haider abermals ersetzte, hatte zuvor beim 1:1-Ausgleich durch Alin Roman mehr als nur unglücklich ausgesehen. Einen Rückpass spielte sich der Torhüter mit dem Standbein weiter, fischte den Ball und konnte Roman nicht mehr am Treffer hindern.

Wieder hängende Köpfe bei den Grazern, jene der Lafnitzer sind ganz oben. 5:1 siegen die Oststeirer bei Blau-Weiß Linz - mit Bernd Kager, Julian Tomka, Christian Lichtenberger, Barnabas Varga und Lukas Pisacic waren fünf verschiedene Spieler als Torschützen erfolgreich. "Wir haben schon in der Vorwoche stark gespielt, aber die erste Hälfte in Linz war Extraklasse", ist Lafnitz-Trainer Ferdinand Feldhofer zufrieden.

Jubeln durften auch die Kapfenberger: Ein Doppelschlag von Marvin Hernaus (77., 81.) brachte den Kapfenbergern im Heimspiel gegen den FAC drei Punkte. Ein Eigentor von Matija Horvat hatte die Wiener nach 16 Minuten in Front gebracht.