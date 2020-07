Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Rieder jubeln über den Aufstieg © APA/HELMUT FOHRINGER

Die Ergebnisse lassen den Beobachter aufschrecken. Der finale Spieltag in der zweiten heimischen Fußball-Liga entwickelte sich zu einer Groteske. Es war, als würden die beiden Aufstiegskandidaten Ried und Austria Klagenfurt in einem Wettrennen gegeneinander antreten. Wobei die Oberösterreicher von Anfang an die Nase vorn hatten. Am Ende gewannen die Rieder gegen den Floridsdorfer AC 9:0, da hatten die Kärntner trotz eines beachtlichen 6:1 gegen Wacker Innsbruck das Nachsehen.