Der Gesangsverein von Austria Klagenfurt © KK

Mit dem Ball können die Spieler der Austria Klagenfurt gut umgehen, das haben sie im bisherigen Verlauf der Saison in der 2. Liga eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Nach 14 Spieltagen sind die Violetten mit neun Siegen und fünf Remis ungeschlagen, als Tabellenführer auf Aufstiegskurs. Doch wie steht es um die Sangeskünste der Burschen von Trainer Robert Micheu? Schließlich bittet der Verein am 1. Dezember ab 15 Uhr zum großen Mitsing-Konzert ins Wörthersee-Stadion.

Nach einer Yoga-Session wurde Kapitän Sandro Zakany zum Dirigenten, leitete seine Kollegen an, die zwar voller Überzeugung bei der Sache waren, aber den einen oder anderen Ton noch nicht trafen. „Es ist wie auf dem Platz: Luft nach oben ist immer“, stellte Zakany fest, der sich bei der ersten Probe für die Veranstaltung „Kärnten singt Weihnachtslieder“ für den Klassiker „Jingle Bells“ entschieden hatte.

Austria-Kicker singen

Mit Nik P. im Stadion

Noch bleiben zweieinhalb Wochen Zeit, um so richtig in Schwung zu kommen. Im Vordergrund steht für die Violetten aber natürlich die Vorbereitung auf den Doppelpack gegen die Young Violets am 22. November (19.10 Uhr) im Karawankenblick-Stadion und eine Woche später in Wien. So müssen Doppelschichten geschoben werden – für die Beine und die Stimmbänder. „Wenn Nik P. und andere Künstler in unserem Stadion singen, wollen wir uns nicht blamieren“, sagte Zakany.

Hier gibt es Karten

Karten für die Veranstaltung sind in der Geschäftsstelle der Austria Klagenfurt (Südring 207) sowie im Online-Shop unter https://tickets.austriaklagenfurt.at erhältlich. Kinder bis neun Jahre erhalten freien Eintritt, Jugendliche bis 17 Jahre und Rentner zahlen fünf Euro, Erwachsene zehn Euro.