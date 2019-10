Der Lauf der Klagenfurter Austria geht weiter. Die Waidmannsdorfer siegten im Vormittagsspiel der 2. Liga beim FAC mit 1:0 und bleiben an der Tabellenspitze. Ex-FAC-Spieler Darijo Pecirep machte spät den "Dosenöffner", Sandro Zakany setzte den Deckel in der Nachspielzeit drauf.

In Floridsdorf

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein harter Fight in Wien Floridsdorf © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Christian Ort)

Im vierten Zweitligaspiel der Austria Klagenfurt beim FAC gab es für den noch ungeschlagenen Spitzenreiter in Wien den vierten Sieg und den Verbleib an der Tabellenspitze der 2. Liga. Ein kampfbetontes Spiel inklusiver Roter Karte für einen Wiener Betreuer konnte am Ende ausgerechnet Ex-FAC-Kicker Darijo Pecirep entscheiden. Aber der Reihe nach: