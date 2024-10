Am Freitag gab es in der 10. Runde für Ried auswärts bei Austria Lustenau ein 1:1-Remis. Die fünf Spiele währende Siegesserie von Schwarz-Weiß Bregenz wurde unterdessen in Floridsdorf gekappt, wo die Partie gegen den FAC ebenfalls 1:1 endete. Der SKN St. Pölten und Liefering trennten sich in Wiener Neustadt torlos, während die Vienna 1:0 in Lafnitz gewann.

Ausgleich in Minute 96

Die Döblinger setzten damit ihre sportliche Berg- und Talfahrt in dieser Saison fort. Nach der Heimniederlage gegen Sturm Graz II gab es diesmal dank eines Monschein-Treffers in der 10. Minute also wieder drei Punkte. Die angesprochenen Grazer spielten beim SV Horn nach langer Führung nur 2:2, der Ausgleich glückte den Waldviertlern erst in der 96. Minute. Aufsteiger Voitsberg siegte bei den von Interimstrainer Alexander Grünwald betreuten Stripfingern mit 2:1.

Lustenau ging konträr zum Spielverlauf in der 20. Minute durch Seydou Diarra in Führung, nach einer schönen Vorlage von Abdellah Baallal. Doch schon elf Minuten später besorgte der durchgehend auffällige Mark Große per Elfmeter den Ausgleich. In der zweiten Hälfte fielen keine Tore mehr.

Später Ausgleich auch in Wien

Für den FAC traf Lukas Gabbichler in der 24. Minute in bester Torjäger-Manier. Bregenz zeigte sich zwar bemüht, hatte aber in der Offensive lange Zeit vor allem Pech. Die Partie blieb so aber bis zum Ende spannend. Nach einer Rudelbildung und in weiterer Folge einer Gelb-Roten Karte gegen FAC-Verteidiger Christian Bubalovic schaffte Mario Vucenovic in der 93. Minute noch den späten Ausgleich.

In der Tabelle blieb vor dem Abendspiel Kapfenberg gegen die Rapid Amateure Admira Wacker ganz vorne. Auf dem zweiten Platz folgt einen Punkt dahinter Bregenz, Ried hat als Dritter zwei Punkte weniger als die Admira.