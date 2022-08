Der Himmel war wolkenverhangen. Noch immer wirkten viele geschockt von den Ereignissen. Im Lavanttal, wo eine familiäre Atmosphäre hochgehalten wird, ging es allen auch beim Duell gegen Austria Wien vielen sichtlich nahe. Auch WAC-Präsident Dietmar Riegler wusste die Wertigkeiten an diesem Tag einzuordnen. "Wir hatten in Molde Tränen in den Augen, als wir vom tragischen Tod der beiden Mädchen erfahren hatten", meinte er vor dem Spiel. Eine Trauerminute wurde vor dem Ankick abgehalten. Riegler will es dabei nicht belassen. "Wir werden versuchen zu helfen. Irgendwie. Den Familien der Mädchen, aber auch anderen Familien, die zum Glück nur mit Sachschäden zu kämpfen haben."