Der Wolfsberger AC hat das Training für die möglichen Geisterspiele in der Bundesliga aufgenommen.

© GEPA pictures

Für die Vereine der Bundesliga kehrt diese Woche wieder ein Stück Normalität ein. Seit Montag ist Profisportlern wieder das Training in ihren Sportstätten erlaubt. Die Verordnung gilt nicht nur für Einzelsportler, sondern auch für Profimannschaften. Salzburg und Rapid nahmen bereits am Dienstag wieder ihr Training auf, einen Tag später folgte der Trainingsauftakt von Austria Wien und auch dem WAC. Erlaubt sind derzeit ausschließlich Einheiten in Kleingruppen.