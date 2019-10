Die Wolfsberger mussten sich trotz drückender Überlegenheit im ÖFB-Cup-Achtelfinale bei Wacker Innsbruck mit 0:1 geschlagen geben. Der entscheidende Treffer fiel bereits in der fünften Spielminute.

Marcel Ritzmaier und Co. rutschten in Innsbruck aus © (c) GEPA pictures/ Amir Beganovic

Der WAC ist im ÖFB-Cup ausgeschieden. Obwohl die Mannschaft von Gerhard Struber im Auswärtsspiel bei Wacker Innsbruck über die gesamte Spielzeit dominierend war, setzte es für die Wolfsberger eine bittere 0:1-Niederlage. Quasi mit dem einzigen Torschuss in diesem Spiel gingen die Tiroler durch Markus Wallner in der fünften Minute in Führung, die auch bis zum Ende hielt. Damit verpassten die Lavanttaler ihr Ziel, "im ÖFB-Cup zu überwintern".

Struber hatte seine Elf gegenüber Meisterschaft und Europa League umgebaut. Er gönnte seinen Stützen Lukas Schmitz, Mario Leitgeb eine Pause, Michael Liendl kam erst in der 57. Minute. Seine Elf machte von Beginn an Druck, das Spiel schien scheinbar auf einer schiefen Ebene stattzufinden. Dennoch fanden die Wolfsberger nur selten ein Rezept um das Abwehrbollwerk der Innsbrucker zu überwinden. Spätestens ab der Mitte der gegnerischen Hälfte agierte die Struber-Elf zu ideenlos. Die größte Chance vergab Anderson Njangbo in der 83. Minute. Der Ivorer traf mit seinem Schuß jedoch nur die Stange.

