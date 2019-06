Facebook

Torhüter Kuttin kommt © (c) GEPA pictures/ Christian Ort

Der Torwart Manuel Kuttin (25) kommt von der Admira zum WAC und unterschreibt einen Vertrag über ein Jahr plus Option auf ein weiteres Jahr.

Der in Spittal an der Drau geborene und 194cm große Kärntner wechselte im Jahr 2008 vom GAK in die Akademie von Austria Wien. Ein Jahr später wechselte er zur Admira in die Südstadt. Kuttin absolvierte bisher 44 Spiele in der Bundesliga und stand 11 Mal im ÖFB-Cup zwischen den Pfosten. Sein Bundesliga-Debüt feierte er in der Saison 2013/14 gegen den SK Sturm Graz.

Drei Vertragsverlängerungen

Der Vertrag von Torhüter Alexander Kofler wurde um ein Jahr verlängert. Damit wird die Saison 2019/20 seine 7. Saison beim RZ Pellets WAC. Bisher absolvierte Alex Kofler 152 Spiele für den WAC.

Der Vertrag von Stefan Gölles wurde ebenfalls um ein Jahr verlängert. Gölles kam erst in der letzten Saison zum WAC und musste verletzungsbedingt pausieren. Bei seinem Comeback nach der Verletzungspause gegen den SKN St. Pölten erzielte er das Tor zum 3:0.

Bajram Syla bleibt zwei weitere Jahre + Option auf ein weiteres Jahr bei den Wölfen. Der 23-jährige Mittelfeldspieler erzielte bei den WAC Amateuren in der abgelaufenen Saison 13 Tore und sorgte für 9 Torvorlagen.