WM-Tipp vom WAC-Coach So lautet der weltmeisterliche Tipp von Ilzer

WAC-Coach Christian Ilzer hat Uruguay auf dem Schirm © GEPA, APA

Die Viertelfinalbegegnungen



Uruguay vs. Frankreich:

Frankreich zählte im Vorfeld zum erweiterten Favoritenkreis, hat in der Vorrunde nicht ganz überzeugt. Aber mit ihren Weltklassespielern wie Mbappe, Pogba und die Verteidiger aus der spanischen Liga, muss man sie auf dem Zettel haben. Aber sie treffen auf meinen Geheimfavoriten Uruguay (wenn Cavani fit ist), der als Team unglaublich gut gegen den Ball arbeitet.



Brasilien v. Belgien:

Beide Teams spielen am schönsten und haben die größte individuelle Klasse. Die Partie ist für viele ein vorweggenommenes Finale. Es wird spannend und schwer vorherzusagen, wer sich durchsetzt. Ich denke, dass Belgien gewinnt, und zwar durch das Erlebnis im Achtelfinale, wo sie gefühlt weg waren und sich dann doch noch durchgesetzt haben.



Schweden vs. England:

England will man endlich wieder einmal weit kommen sehen. Einer, der mich in einer bestimmten Phase extrem beeindruckt hat, war Englands Trainer Southgate, als er im Elfmeterschießen wirklich sehr gefasst und fokussiert war. Das hat mir imponiert. Mit dieser Einstellung wird England diese Begegnung gegen Schweden für sich entscheiden.



Russland vs. Kroatien:

Für einen Gastgeber ist alles möglich. In Russland ist eine regelrechte Euphorie ausgebrochen. Dass Russland im Viertelfinale steht, haben sich wohl nur die wenigsten erwartet. Aber ich denke, dass jetzt Endstation sein wird, da sich vor allem das kroatische Mittelfeld sehr stark präsentiert. Kroatien komplettiert das Semi.



Die Halbfinalpaarungen:



Uruguay vs. Belgien:

Wenn das gesamte Kollektiv um Cavani wirklich fit bleibt und sie keine schwerwiegenderen Ausfälle haben, werden sie nur brutal schwer zu stoppen sein, da bin ich mir sicher. Denn wenn Suarez nicht beißt, wird sich vermutlich Belgien an Uruguay - in erster Linie am Abwehrbrocken – die Zähne ausbeißen. Es ist enorm schwierig, gegen sie ein Tor zu schießen.



England vs. Kroatien:

Die pure Leidenschaft und die große Sehnsucht des Fußball-Mutterlandes wird sich, denke ich, im Halbfinale ganz knapp durchsetzen. England wird die kroatischen Edelkicker unter Kontrolle bekommen. Ich befürchte auch, dass es erneut zu einem Elfmeterschießen kommen wird und die Engländer dann diesen sogenannten Elfer-Fluch mit dem Finaleinzug endgültig verbannen werden.



Das WM-Endspiel:

Uruguay vs.England:

Uruguay macht mit einem 1:0-Sieg gegen England alles klar. Die Damen hätten gerne Cavani, aber Suarez wird Uruguay zum WM-Titel schießen. Sie funktionieren als Team, sind auch defensiv mit der Atletico-Innenverteidigung top aufgestellt. Wer Weltmeister werden will, muss in der Abwehr organisiert sein. Und Cavani/Suarez sind ein eingespieltes Sturmduo – nur steht eben hinter Cavani leider ein großes Fragezeichen.

Torschützenkönig wird Harry Kane (England)

