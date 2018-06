Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Wechselt nach Schottland: Christoph Rabitsch © APA

Genauer gesagt zum FC Dundee United, der aktuell in der zweithöchsten schottischen Liga aktiv ist. Christoph Rabitsch unterschreibt bei seinem neuen Arbeitgeber einen Vertrag bis Juni 2020 und möchte den Aufstieg in die höchste Liga Schottlands schaffen: "Ich bin aufgeregt. Ich kann es kaum erwarten, für Dundee United zu spielen. Ich bin ein Kämpfer und möchte jedes Spiel mit meiner Mannschaft gewinnen. Ich glaube, dass das Fußballspielen hier, mir helfen kann, meine Ziele in meiner Karriere zu erreichen, aber mein Hauptziel ist es, United zu helfen, in die Premiership zu kommen."

Für den WAC spielte Rabitsch 57 Mal in der Bundesliga und war zudem zwei Mal für das österreichische U21-Nationalteam im Einsatz.