Lukas Schmitz (hier noch beim Tor © (c) GEPA pictures (GEPA pictures/ Witters)

In der vergangenen Woche sorgten die Lavanttaler mit ihrer Einkaufstour für Aufsehen. Vor allem der Transfer von Michael Liendl wurde von den WAC-Fans bejubelt. Nun sorgen die Wolfsberger erneut für Aufsehen. Mit dem 29-jährigen Lukas Schmitz gelang es der Truppe von Trainer Christian Ilzer große Erfahrung an Bord zu holen. Der linke Verteidiger spielte in der deutschen Bundesliga für Schalke 04 und Werder Bremen (auch mit ÖFB-Teamspieler Marko Arnautovic). Insgesamt brachte er es auf 104 Spiele und 94 Spiele in der zweiten Bundesliga.

Und hier verbindet Schmitz mit Liendl so einiges: "Ich hab mit ihm bei Fortuna Düsseldorf gespielt, was sicher auch ein Beweggrund für meinen Wechsel nach Österreich und zum WAC war. Es hätte finanziell bessere Möglichkeiten gegeben aber es war eine Herzensentscheidung", gesteht der Verteidiger und ergänzt: "Der Verein ist relativ klein und familiär. Mir hat das besonders gut gefallen. Mein Gefühl sagt mir, dass es die richtige Entscheidung war. Ich freue mich dass es bald losgeht und denke, dass wir eine gute Rolle in der Bundesliga spielen werden."

Die Wolfsberger statteten Schmitz, der auch als linker Mittelfeld-Akteur eingesetzt werden kann, mit einem Zwei-Jahres-Vertrag aus. Der Deutsche wird am 22. Juni zur Mannschaft stoßen.

