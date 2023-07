Schon zu Beginn der Vorbereitung war Hartberg-Trainer Markus Schopp zuversichtlich, Mamadou Sangare ein weiteres Jahr von Salzburg ausleihen zu können. Die Bullen planen bekannterweise nicht mehr mit dem 21-Jährigen aus Mali - in Hartberg hat der Offensivspieler, der mit Mali ins Halbfinale des U23-Afrika-Cups eingezogen ist, aber entsprochen.

Am Sonntag ist Sangare aus dem Heimaturlaub zurückgekehrt - und wurde am Flughafen bereits von Verantwortlichen des TSV Hartberg abgeholt, die Bestätigung der neuerlichen Leihe von Salzburg folgte dann am Montagabend. "Ich bin froh, hier in Hartberg zu bleiben und alle wiederzusehen. Ich hoffe, wir spielen eine tolle Saison", sagt Sangare.

Und auch Schopp ist froh, Sangare wieder in der Mannschaft zu haben. "Mamadou hat im Frühjahr bei uns einen riesengroßen Karriereschritt gemacht, ist sehr stabil geworden, war aus der Mannschaft nicht mehr wegzudenken", sagt Schopp. "Mamadou ist eine richtige Bereicherung für unser Spiel sowohl gegen den Ball als auch im Ballbesitz, auch von der Persönlichkeit und was er uns in der Kabine gibt. Schön, dass er wieder zu uns zurückkommt."

Geschäftsführer Erich Korherr freut sich ebenfalls: "Wir sind glücklich, dass Mamadou eine weitere Saison in Hartberg spielen wird. Er war ein absoluter Leistungsträger im Frühjahr und wir sind uns sicher, dass er an diese Leistungen und an seine Auftritte im Nationalteam von Mali anschließen kann", sagt er und dankt Salzburg für die Ermöglichung der Leihe.

Die Transferaktivitäten der Hartberger sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Die Tatsache, dass sich Fabian Ehmann an der Schulter verletzt hat und beinahe ein halbes Jahr ausfällt, macht wohl die Verpflichtung eines Torhüters notwendig.