Mit dem Abschied von Klaus Schmidt endet nach knapp acht Monaten eine weitere Trainer-Ära in Hartberg. Seit dem Aufstieg der Oststeirer 2018 die insgesamt dritte – zum zweiten Mal hintereinander frühzeitig und mitten in der Saison. So wie Vorgänger Kurt Russ wurde Schmidt die heikle Ausgangslage zum Verhängnis, die Bilanz von elf Niederlagen aus 16 Spielen konnte auch die zuletzt gezeigte Leistungssteigerung nicht verschönern. „Die Punkte wurden nicht gemacht und wir stehen auf dem letzten Tabellenplatz. Deshalb haben wir uns darauf geeinigt, die Zusammenarbeit zu beenden“, erklärte Obmann Erich Korherr. Wer, wann, wie nachfolgt, ist offen. Interimistisch übernehmen jedenfalls Christian Gratzei und Alexander Marchat das Training.