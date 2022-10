Wenn Hartberg am Mittwoch (16 Uhr) auf Rapid trifft, darf das Nachtragsspiel durchaus als "Krisengipfel" in der Bundesliga bezeichnet werden. Am Nationalfeiertag herrscht Katerstimmung bei beiden Klubs und mit Mario Sonnleitner ist ein Spieler davon ganz besonders betroffen. "Ich fühle derzeit schon auch mit Rapid mit und kenne selbst ja noch einige Spieler. Es sind schwierige Zeiten für den ganzen Verein. Aber auch wenn ich Rapidler bin, will ich dieses Spiel unbedingt gewinnen", erklärt Hartbergs Abwehrchef vor der Partie.