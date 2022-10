Zu Hause mit 1:5 gegen einen direkten Konkurrenten verloren, acht Niederladen aus zwölf Saisonspielen und Schlusslicht in der Bundesliga. In Hartberg ist die Stimmung derzeit am Tiefpunkt, woran auch die Leistung gegen die WSG Tirol Mitschuld trägt. Bei der 1:5-Pleite präsentierten sich die Oststeirer ab der 1:0-Führung völlig planlos, verloren am Ende verdient gegen starke Tiroler. "Wir waren nach dem Ausgleich nicht mehr am Platz. Da hat sich die Mannschaft eigentlich aufgegeben. Ich weiß nicht, woran es liegt, es ist eine ganz schwierige Situation für uns", war der sportliche Leiter sichtlich enttäuscht. Eine Trainerdiskussion gebe es aber weiterhin keine. "Es macht keinen Sinn, alle 14 Tage den Trainer zu wechseln."

Somit wird Klaus Schmidt auch am Mittwoch gegen Rapid auf der Trainerbank sitzen. Gegen die Hütteldorfer will der Steirer eine Reaktion sehen. "Wir müssen alle für unsere Fehler geradestehen, ich, die Mannschaft, alle. Jetzt müssen wir regenerieren und die Unsicherheit rausbekommen. Das gelingt am besten mit Punkten." Eine echte Erklärung für den enormen Leistungsabfall nach eigener Führung hatte auch Schmidt nicht parat. "Das war sicher nicht der Plan, dass wir uns nach dem 0:1 hinten reinstellen. Vielleicht war das aber auch in den Köpfen. Wenn du schon ein paar Mal ein Spiel in der letzten Minute hergeschenkt hast, willst du das irgendwie ins Ziel bringen."

Die Spieler zeigten sich weitaus enttäuschter, haderten mit der gezeigten Leistung auf dem Platz. So konnte sich Premierentorschütze Lukas Fadinger auch nicht über seinen ersten Treffer im TSV-Dress freuen. "Es ist richtig bitter. Wir haben gedacht, dass uns das 1:0 Aufwind gibt, tatsächlich ist aber genau das Gegenteil eingetroffen", sagte er und fand selbst zog eine bittere Bilanz: "Die WSG war einfach besser und die Niederlage ist in dieser Höhe auch verdient." Teamkollege Dominik Frieser schlug ähnliche Töne an: "Wir starten super rein, spielen dann zu ängstlich und trauen uns nichts zu. So kannst du kein Spiel gewinnen. Ich kann es mir selbst nicht erklären. Mit solchen Leistungen wird es ganz schwer."