Während die Spieler einen feucht fröhlichen Kurzurlaub auf Mallorca genießen, sind in Hartberg bereits die Planungen für die kommende Saison voll angelaufen. Nach der Vertragsverlängerung von Jürgen Heil – bis 2026 – tauschten sich Obmann Erich Korherr und Trainer Klaus Schmidt bereits über mögliche Verstärkungen aus. „Ich hätte gerne in jedem Teil der Mannschaft einen Spieler. Also im Sturm, Mittelfeld und der Defensive. So eine Kaderauffrischung ist nötig, denke ich“, erklärt Schmidt.