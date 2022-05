Hartberg und die Musikauswahl vor dem Spiel – man könnte Bücher füllen. „Wunder geschehen“ haben die Boxen nach dem Klassenerhalt in der ersten Saison gespielt. „Nimm dein Glück selbst in die Hand“ wurde vor dem Spiel gegen die SV Ried heuer aufgelegt. Die Elf um Dario Tadic nahm sich das zu Herzen, spielte beherzt, keinesfalls nervös – eines Bundesligisten würdig. Und die Hartberger gehen (verdient) in eine fünfte Saison in der höchsten Spielklasse. Der Klassenerhalt ist vielleicht kein Wunder mehr wie 2019. Sensationell aber allemal.