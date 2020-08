Facebook

Es ist fix: Torjäger Dario Tadic bleibt dem TSV Hartberg auch kommende Saison erhalten - und wohl darüber hinaus © GEPA

Es hat lange gedauert, rechtzeitig vor dem Trainingsstart am Montag ist nun aber alles in trockenen Tüchern: Torjäger Dario Tadic wird dem TSV Hartberg erhalten bleiben. Der "Goalgetter vom Dienst" wie ihn die Hartberger selbst bezeichnen, verlängerte seinen Vertrag am Samstag bis zum Sommer 2023.

Damit ist einer der wesentlichen Charaktere der Hartberger Erfolgsmannschaft von Trainer Markus Schopp bereits fix, zuletzt ließ ja auch Rajko Rep anklingen, dass er sich einen Verbleib in der Oststeiermark gut vorstellen kann. Mit Tadic verlängerte aber ein echter Torgarant. Der 30-jährige Mittelstürmer brachte es ihn 165 Pflichtspielen für die Hartberger auf beachtliche 99 Tore und 33 Assists. In der abgelaufenen Saison war er mit 19 Volltreffern - das war zugleich die Bestmarke eines Österreichers in der Liga - wohl hauptverantwortlich für Platz 5 und die erstmalige Qualifikation für einen europäischen Bewerb.

"Ich freue mich sehr, dass für mich die Reise mit Hartberg weitergeht. Die letzten fünf Jahre hier waren überragend, aber wir sind noch lange nicht am Ende und ich hoffe, wir können auch in den nächsten Jahren für Furore sorgen", sagte Tadic. Und Hartberg-Geschäftsführer Erich Korherr atmete tief durch: "Ich bin froh und erleichtert, dass es gelungen ist, Dario weitere drei Jahre an den Verein zu binden. Seine Qualitäten sind allseits bekannt. Der torgefährlichste und stärkste Linksfuß der Liga, geht somit weiterhin für unseren TSV Hartberg auf Torejagd. Ein Führungsspieler, der auch als Mensch in der Kabine enorm wichtig ist!"