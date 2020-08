Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

© GEPA pictures

Nach siebeneinhalb Jahren ist für Sigi Rasswalder beim TSV Hartberg Schluss. Der 33-Jährige verlässt den oststeirischen Klub nach 214 Pflichtspielen und dem Durchmarsch von der Regional- in die Bundesliga. "Eine unvergessliche Zeit geht zu Ende. Es ist unglaublich, was wir in den letzten siebeneinhalb Jahren alle erreicht haben. Ich als Kapitän möchte mich bei allen Mitarbeitern, Funktionären, Spielern, Trainer, Fans und allen Menschen, die in Hartberg wohnen verabschieden und einfach danke sagen", sagt Rasswalder.

Geschäftsführer Erich Korherr sagt: "Sigi Rasswalder war nicht nur am Platz, sondern auch abseits des Feldes eine Bereicherung für den TSV. Ein super Typ, der perfekt zum TSV passt. Es war eine fabelhafte Zeit."

Wie es mit Rasswalders Karriere weitergeht, ist unklar.