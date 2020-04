Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

18.000 bis 20.000 Zuschauer haben die Hartberger in den fünf Heimspielen der Meistergruppe erwartet, Einnahmen im sechsstelligen Bereich - pro Partie. Und trotzdem: Die Hartberger hoffen auf Geisterspiele. Obmann Erich Korherr: "Ein Abbruch wäre das Schlechteste!"

© APA/ERWIN SCHERIAU

Irgendwann im Laufe dieser Woche wird entschieden: Wird in der Fußball-Bundesliga weitergespielt, wann wird weitergespielt und wie wird weitergespielt. In Hartberg ist klar: "Das best-case-Szenario ist nicht möglich", wie es Trainer Markus Schopp formuliert. Spiele vor ausverkauftem Haus, nämlich. Mit 18.000 bis 20.000 Zuschauern haben die Oststeirer aus den verbleibenden fünf Heimspielen in der Meistergruppe gerechnet, rechnet Obmann Erich Korherr vor. Und umgerechnet mit einer sechsstelligen Summe - pro Spiel.