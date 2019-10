Facebook

Tomas Ostrak gefällt das Leben in seiner ersten Wohnung © (c) Jonas Pregartner

Wäsche waschen, einkaufen gehen, selbst kochen und im Idealfall auch noch ein paar entscheidende Tore schießen - das Leben als junger Fußballprofi birgt so einige Schwierigkeiten. Diese Erfahrung musste auch der 19-jährige Tomas Ostrak vom TSV Hartberg machen. In der Oststeiermark lebt er zum ersten Mal in seinen eigenen vier Wänden, Verpflichtungen und Aufgaben inklusive. "Ich musste eigentlich alles lernen. In Köln war ich im Internat, da war es gemütlicher", erzählt er.